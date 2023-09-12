هل تؤثر الأجرام في الإنسان؟.. إجابة قاطعة من "الزعاق" تبرز 3 أنماط!

وتابع، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن النجوم تبعد عنا بعداً سحيقاً ولا تؤثر فينا لا من بعيد ولا من قريب، وأقرب نجم إلينا يُسمى النجم ألفا قنطورس ويبعد عنا قرابة خمس سنوات ضوئية، أي أن الضوء الذي نشاهده من هذا النجم خلال هذه الأيام مُرسل قبل خمس سنوات تقريباً.