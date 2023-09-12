هل تؤثر الأجرام في الإنسان؟.. إجابة قاطعة من "الزعاق" تبرز 3 أنماط!

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ إن علاقة الإنسان بالأجرام السماوية تقوم على ثلاثة أنماط "تقديسية، استدلالية، تنبؤاتية"، فالإنسان القديم قدّس الأجرام السماوية، وعندما تفشت عبادة الأجرام السماوية أرسل الله الرسل ليخرج الناس من عبادة الأجرام السماوية إلى عبادة الله -سبحانه وتعالى- وحده، وتحولت الطريقة التقديسية إلى استدلالية.
وأضاف "الزعاق"؛ أنه تم نقل علم الفلك من مجرد التقديس والتنبؤ بالمستقبل إلى علم مستقل بذاته.
وتابع، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، أن النجوم تبعد عنا بعداً سحيقاً ولا تؤثر فينا لا من بعيد ولا من قريب، وأقرب نجم إلينا يُسمى النجم ألفا قنطورس ويبعد عنا قرابة خمس سنوات ضوئية، أي أن الضوء الذي نشاهده من هذا النجم خلال هذه الأيام مُرسل قبل خمس سنوات تقريباً.