الجفالي للسيارات توقع اتفاقية مع الشريف اكس لتهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

تواصل شركة الجفالي للسيارات وكلاء سيارات مرسيدس-بنز في المملكة جهودها ضمن استراتيجيتها في توسيع انتشار السيارات الكهربائية في السوق السعودي للاعتماد على السيارات الصديقة للبيئة المعتمدة على الطاقة النظيفة، وفي هذا الإطار وقعت الشركة اتفاقية مع شركة الشريف اكس لحلول التنقل الكهربائي - إحدى شركات مجموعة الشريف القابضة؛ بهدف تعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، وتحسين تجربة المستخدمين في المملكة. هذا وحضر حفل توقيع الشراكة وفد رفيع من أعضاء مجلس إدارة الشركتين احتفالاً بهذه الشراكة الاستراتيجية.
هذا وتعمل الشريف اكس على توفير حلول متكاملة لشحن المركبات الكهربائية والخدمات المرافقة لها بالتعاون مع شركة EVBox العالمية الرائدة في تصنيع شواحن المركبات الكهربائية.
وصرح نواف الشريف الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة عن اعتزازهم بالتعاون مع شركة الجفالي للسيارات، وأشاد بمكانتها الريادية في قطاع السيارات وخدماتها المتميزة، وأكد أن هذه الشراكة تجمع بين الخبرة والاحترافية العالية للشركتين، مما يمكنهما من تقديم حلول مبتكرة ومتكاملة في مجال السيارات الكهربائية في المملكة.
وكانت شركة الجفالي للسيارات قد أعلنت خلال الفترة الماضية عن وصول عدد من فئات سيارات مرسيدس -بنز الكهربائية كليا، وقد أبرمت حالياً عدد من الاتفاقيات لتزويد المشاريع السياحية الكبرى في المملكة بأعداد كبيرة منها تحقيقاً لأهداف هذه المشاريع في إيجاد بيئة سياحية تعتمد على الطاقة النظيفة، والتي تعتبر من الصفقات الضخمة لتأمين السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة.
وعن هذه الاتفاقية تحدث السيد جنكيز خان الرئيس التنفيذي لشركة الجفالي للسيارات قائلاً: "نواكب في شركتنا التغيرات الإيجابية التي تحدث في المملكة في شتى المجالات في ضوء رؤية 2030 ومنها التوجه لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ولتحقيق ذلك نقوم بتهيئة البيئة التحتية اللازمة لمحطات الشحن بهدف تسهيل اختيارات العميل لموقع الشحن في أي مكان ولعمل هذه السيارات التي توفر منها طرازات رائعة مثل EQS و EQE وغيرها، وفي هذا الإطار جاء هذا التعاون بين الشركتين في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية في السعودية، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً في قطاعَي النقل والطاقة النظيفة في المملكة."