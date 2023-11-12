الجفالي للسيارات توقع اتفاقية مع الشريف اكس لتهيئة البنية التحتية للسيارات الكهربائية

وعن هذه الاتفاقية تحدث السيد جنكيز خان الرئيس التنفيذي لشركة الجفالي للسيارات قائلاً: "نواكب في شركتنا التغيرات الإيجابية التي تحدث في المملكة في شتى المجالات في ضوء رؤية 2030 ومنها التوجه لزيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، ولتحقيق ذلك نقوم بتهيئة البيئة التحتية اللازمة لمحطات الشحن بهدف تسهيل اختيارات العميل لموقع الشحن في أي مكان ولعمل هذه السيارات التي توفر منها طرازات رائعة مثل EQS و EQE وغيرها، وفي هذا الإطار جاء هذا التعاون بين الشركتين في ظل تزايد الاهتمام العالمي بالطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية في السعودية، حيث تسعى المملكة إلى تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة، وتمثل هذه الشراكة خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً في قطاعَي النقل والطاقة النظيفة في المملكة."