ضبط مخالف خلال بث مباشر.. والمراسل لـ"سبق": استوقفني الصوت وحاولت استدراك الموقف

ضبط المرور قائد مركبة على إثر مخالفات مرورية ارتكبها بمنطقة جازان، وحجز مركبته وأحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحقه.
وكان قائد المركبة ارتكب مخالفة أثناء بث مباشر للقناة السعودية، وظهور مراسل القناة أثناء حديثه عن إقرار هيئة للطرق، وظهر صاحب المركبة وهو يقود سيارته بشكل متهور، مما دفع المراسل إلى توظيف الموقف لصالح الخبر، من خلال بيان أن هدف الهيئة هو الرفع من السلامة المرورية.
وأكد المراسل زاهر المالكي في حديثه لـ"سبق" عن الموقف قائلاً: "تداول المقطع لم يكن متوقعًا، وكنت أظهر بشكل مباشر على قناتي الإخبارية والسعودية، وجاء الموقف وأنا أتحدث على الهواء مباشرة، وصدر صوت استوقفني عن الحديث، ولكن من خلال الصوت توقعت أنه تصرف مخالف، وهو ما تستهدفه الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء، مما جعلني أضرب به مثالاً عن أهداف الهيئة".
وأضاف: "حافظت على ثباتي أمام الكاميرا، وتوقعت المشهد دون أن التفت، وواصلت الحديث واستدراك الموقف، حتى أعود إلى مقدم النشرة بشكلٍ لبق يقبله المشاهد".
وأثنى "المالكي" على جهود الجهات الأمنية في منطقة جازان، ومرور المنطقة ممثلة في مرور المحافظة؛ وذلك لضبط المخالف في سرعة وجيزة.