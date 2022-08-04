ضبط مخالف خلال بث مباشر.. والمراسل لـ"سبق": استوقفني الصوت وحاولت استدراك الموقف

وأكد المراسل زاهر المالكي في حديثه لـ"سبق" عن الموقف قائلاً: "تداول المقطع لم يكن متوقعًا، وكنت أظهر بشكل مباشر على قناتي الإخبارية والسعودية، وجاء الموقف وأنا أتحدث على الهواء مباشرة، وصدر صوت استوقفني عن الحديث، ولكن من خلال الصوت توقعت أنه تصرف مخالف، وهو ما تستهدفه الهيئة التي أقرها مجلس الوزراء، مما جعلني أضرب به مثالاً عن أهداف الهيئة".