المملكة تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات

شاركت المملكة في اجتماع الدورة العادية (50) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ ممثلة في مدير عام الشؤون الدولية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس منصور القرشي، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر الدكتور عمرو طلعت، الذي تستضيفه وتترأسه جمهورية مصر العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، بمشاركة مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد والي، وحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي الذي يضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، وفلسطين؛ وذلك في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية.
وناقش الاجتماعُ الذي تشغل المملكة نائب الرئيس فيه، عددًا من الموضوعات؛ كان من أبرزها اختيار العاصمة العربية الرقمية للعام 2023، وهي مبادرة تستهدف دعم الشباب العربي من خلال تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإثراء العمل الخلاق والفكر الإبداعي وريادة الأعمال.
وتمت مناقشة نشاط الأجهزة التي تتمتع بصفة المراقب في أعمال مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التعاون العربي المشترك مع المجموعات والمنظمات الإقليمية والشركاء أصحاب المصلحة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ العمل العربي المشترك لتنمية قطاع الاتصالات ومناقشة التحضيرات العربية لمؤتمر المندوبين المفوضين التابع للاتحاد الدولي للاتصالات والترشيحات العربية لعضوية مجلس الاتحاد ولجنة لوائح الراديو وكذلك الإدارية القيادية، إضافة إلى مناقشته لنتائج كل من مخرجات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، واللجنة العربية الدائمة للبريد.