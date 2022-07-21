المملكة تشارك في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات

شاركت المملكة في اجتماع الدورة العادية (50) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات؛ ممثلة في مدير عام الشؤون الدولية في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس منصور القرشي، برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمصر الدكتور عمرو طلعت، الذي تستضيفه وتترأسه جمهورية مصر العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، بمشاركة مدير إدارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة الدول العربية السفير الدكتور خالد والي، وحضور ممثلي الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي الذي يضم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، والجمهورية اليمنية، وفلسطين؛ وذلك في مقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في القرية الذكية.