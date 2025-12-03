انطلاق مؤتمر القلب الدولي الرابع بالمدينة المنورة بمشاركة 150 متحدثًا و24 ساعة علمية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، انطلقت اليوم الأربعاء أعمال المؤتمر الدولي الرابع لأمراض القلب، والذي ينظمه تجمع المدينة المنورة الصحي، بمشاركة أكثر من 150 متحدثًا محليًا ودوليًا، يقدمون 24 ساعة علمية على مدى ثلاثة أيام.
ودشّن أعمال المؤتمر الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة الصحي، عبدالرحمن بن دبي الحربي، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين في طب القلب من داخل المملكة وخارجها.
وأوضح التجمع أن المؤتمر يهدف إلى تبادل أحدث الاكتشافات في تشخيص وعلاج أمراض القلب، واستعراض الدراسات والأبحاث الحديثة، مع تسليط الضوء على التقنيات المتقدمة والطب الدقيق، بما ينعكس على تطوير الممارسات السريرية وتحسين النتائج العلاجية.
كما يهدف المؤتمر إلى تنمية مهارات الكوادر الصحية من خلال ورش عمل تفاعلية وجلسات متخصصة، تُسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا التخصص وتعزيز قدراتهم المهنية، إلى جانب التركيز على سُبل الوقاية وتبنّي الاستراتيجيات الوقائية الحديثة وفق أعلى المعايير العالمية.
وأشار التجمع إلى أن المؤتمر يُعد منصة لتعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال طب القلب، من خلال ربط المؤسسات الصحية والبحثية، وتطوير شراكات مبتكرة تدعم التعليم والتدريب والبحث العلمي.
ويتماشى تنظيم هذا المؤتمر مع مستهدفات القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، الرامية إلى تعزيز التميز الطبي والابتكار في جميع التخصصات.
وشهد المؤتمر تكريم عدد من رواد التخصص، حيث حصل الدكتور خالد الشييبي، استشاري قسطرة القلب ومدير مركز القلب بمستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، على جائزة الإنجاز مدى الحياة في أمراض القلب التدخلي.
كما نال الدكتور حسام بلخي، أستاذ الجراحة ومدير جراحة القلب بجامعة شيكاغو، جائزة الإنجاز مدى الحياة في جراحة القلب، فيما حصل الدكتور فراس خليل، رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي، على جائزة الابتكار في جراحة القلب، تقديرًا لإجرائه أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت لشاب في مقتبل العمر.