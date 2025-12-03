انطلاق مؤتمر القلب الدولي الرابع بالمدينة المنورة بمشاركة 150 متحدثًا و24 ساعة علمية

كما نال الدكتور حسام بلخي، أستاذ الجراحة ومدير جراحة القلب بجامعة شيكاغو، جائزة الإنجاز مدى الحياة في جراحة القلب، فيما حصل الدكتور فراس خليل، رئيس قسم جراحة القلب بمستشفى الملك فيصل التخصصي، على جائزة الابتكار في جراحة القلب، تقديرًا لإجرائه أول عملية زراعة قلب كاملة باستخدام الروبوت لشاب في مقتبل العمر.