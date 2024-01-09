جدة.. "مجمع الملك عبدالله الطبي" يقدم خدماته لأكثر من 35 ألف مستفيد خلال 2023م

وأتاحت العيادة للمرضى الحصول على كامل حقوقهم في الخدمة الصحية المقدمة بكل يسر وسهولة؛ بما في ذلك إجراء الفحوصات الطبية الإشعاعية والمخبرية، بالإضافة إلى صرف الأدوية أو إعادة صرفها من خلال العيادات الاستشارية التي شملت: أمراض القلب، والجلدية، وأمراض الدم، والباطنة والكلى والنفسية، إضافة إلى عيادة الأسنان وعيادة مكافحة التدخين وعيادات الاستشارات الدوائية وعيادة التغذية والأمراض المزمنة والطب المنزلي وعيادات العلاج الطبيعي والأخصائيين النفسيين والتثقيف الصحي كصحة الفم والأسنان، وتثقيف السكري والرضاعة، وتثقيف الأمراض المزمنة؛ لتقليل معدل زيارات الحالات التي لا تستدعي الحضور إلى المستشفى ومنع فرص التقاط العدوى، وأيضًا تحقيق الاستفادة المثلى من التقنيات الإلكترونية الحديثة؛ لتمكين المستفيدين من الحصول على خدمات متكاملة عن بُعد، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الخدمة الطبية.