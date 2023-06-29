"التعاون الإسلامي" تُدين حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد

وأعربت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، عن استنكارها لتكرر هذه الاعتداءات الدنيئة، ومحاولات تدنيس حرمة القرآن الكريم، وغيره من قيم الإسلام ورموزه ومقدساته؛ مؤكدةً مجددًا الالتزام الذي أخذته جميع الدول على عاتقها، بموجب ميثاق الأمم المتحدة، بتعزيز وتشجيع احترام ومراعاة حقوق الإنسان، والحريات الأساسية للجميع على الصعيد العالمي، دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين.