بدء وصول رحلات حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين إلى المدينة المنوّرة

ويستضيف البرنامج هذا العام 4951 حاجاً وحاجة من 92 دولة، يشمل 1300 حاج من ضيوف البرنامج العام، إضافة إلى 1000 حاج من أسر الشهداء والمصابين من فلسطين، وكذلك 1000 حاج من أسر الشهداء والمصابين السعوديين المشاركين بعاصفة الحزم، و1000 حاج من أسر الشهداء والمصابين اليمنيين المشاركين بعاصفة الحزم، و280 حاجاً من سوريا، و150 حاجاً من اليمن، إضافة إلى 91 حاجاً آخرين.