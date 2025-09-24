السفارة السعودية في تبليسي تحتفي باليوم الوطني الـ95 بحضور وزراء ومسؤولين وسفراء

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا سلمان آل الشيخ، المهنئين من أصحاب المعالي والسعادة، خلال حفل اليوم الوطني السعودي الـ95 الذي نظمته السفارة أمس في فندق بارغراف بمدينة تبليسي.
وشهد الحفل حضورًا رسميًا واسعًا، تقدمه وزيرة الثقافة الجورجية تيناتين روخادزه، ووزير الرياضة شالفا غوغولادزه، والنائب العام جورجي غفاراكيدزه، والنائب الأول لوزيرة الخارجية جورجي زوراباشفيلي، إضافة إلى نائب وزير الخارجية أليكساندر خفتيسياشفيلي.
كما حضر المناسبة سفراء الدول الشقيقة والصديقة، وعدد من منسوبي السفارة، إلى جانب مشاركة الطلاب السعوديين الدارسين في جورجيا، الذين جسدوا بروحهم التفاعلية اعتزازهم بذكرى توحيد الوطن.
الاحتفال عكس عمق العلاقات السعودية الجورجية، وجسّد مشاركة المجتمع الدبلوماسي وأبناء المملكة في الخارج في مناسبة وطنية راسخة في وجدان السعوديين.