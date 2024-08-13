"هيئة النقل" تُؤكد التزام السائقين في "النقل التعليمي" بتطبيق 7 اشتراطات لممارسة النشاط

كما أكدت الهيئة على جميع المستفيدين من الطلاب والطالبات وكذلك الكوادر التعليمية بضرورة التعامل مع الناقل النظامي في هذا النشاط؛ لضمان سلامتهم والحصول على خدمات نقل آمنة وذات جودة وكفاءة، وتعزيزًا لرفع مستوى العناية بالطلاب والطالبات وتحقيق معايير الأمان فقد ألزمت الهيئة العامة للنقل المرخصين في هذا النشاط بتطبيق كل التجهيزات الفنية وأدوات السلامة للحافلات التعليمية المستخدمة في نقلهم، والتي تشمل الحافلات التي تتسع لأكثر من 15 مقعدًا، وكذلك الحافلات التي لا تزيد على 15 مقعدًا، إضافة إلى الحافلات التي لا تزيد على 9 مقاعد، وتتضمن هذه التجهيزات توفر أدوات السلامة في الحافلة، وأجهزة تتبع مرتبطة بمنصة وصل، وكذلك توفر الكاميرات داخل الحافلة، وتوفر علامة "حافلة مدرسية" على جانبي الحافلة والجزء الخلفي منها وتكون باللون العاكس، بالإضافة إلى بقية التجهيزات الأخرى والتي تسهم في ضمان وصول آمن للمستفيدين.