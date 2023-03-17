الطريق إلى "روضة التنهات".. بساط ساحر من الورود يجذب هواة البر ومحبيه

ويستمر الزائر على هذا الطريق حتى يشير العداد إلى 74 كم، حيث يجد مفرق "حفر العتش- الطوقي- الصمان" على اليمين، وعليه أن يتجه معه شرقاً ثم بعد صعود الجبال، تظهر لوحة تشير إلى أن الطوقي إلى اليمين وحفر العتش إلى اليسار، فيتجه الزائر إلى حفر العتش.