هل يكفي التسجيل للحصول على الأرض؟.. الهيئة الملكية توضح آلية منصة التوازن العقاري.. ليست مجاناً

أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض تفاصيل عمل منصة التوازن العقاري المخصصة لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في شراء أراضٍ سكنية بمدينة الرياض بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
وأكدت الهيئة أن الأراضي ليست منحًا مجانية ولا يقتصر البرنامج على دفعة واحدة فقط، مشيرةً إلى أن المنصة لا تُعد بديلاً عن موقع الهيئة أو حساباتها الرسمية.
وبيّنت أن المنصة ستوفر ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداءً من العام الحالي، لافتةً إلى أن التسجيل لا يعني الحصول الفوري على الأرض، حيث تخضع الطلبات لمراحل التحقق والفرز، فيما تُجرى القرعة إلكترونياً.
وشددت الهيئة على أن منصة التوازن العقاري هي القناة الرسمية الوحيدة لتقديم الطلبات، ولا يوجد أي وسيط أو جهة بديلة تمثلها، مؤكدة أن أسبقية التسجيل لا تمنح المتقدمين أولوية في الاستحقاق.