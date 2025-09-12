هل يكفي التسجيل للحصول على الأرض؟.. الهيئة الملكية توضح آلية منصة التوازن العقاري.. ليست مجاناً

وبيّنت أن المنصة ستوفر ما بين 10 آلاف و40 ألف قطعة أرض سكنية سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة ابتداءً من العام الحالي، لافتةً إلى أن التسجيل لا يعني الحصول الفوري على الأرض، حيث تخضع الطلبات لمراحل التحقق والفرز، فيما تُجرى القرعة إلكترونياً.