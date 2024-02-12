هي المسيطرة بالشتاء.. "الزعاق" يوضح أقسام البرودة اليومية

كشف خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ عن أقسام البرودة اليومية.
وقال الزعاق؛ في الشتاء البرودة اليومية هي المسيطرة، أما في الصيف فالحرارة اليومية هي المسيطرة.
وأضاف في فيديو على حسابه على "إكس"، أن البرودة اليومية تنقسم إلى أقسام، منها: برودة الليل، التي تظهر في آخر موسم سهيل. وبرودة آخر النهار، التي تظهر في أول المربعانية. وبرودة الليل والنهار، في "الشبط" ومع دخول العقارب كحال أيامنا هذه تنفك البرودة النهارية.
وتابع الزعاق؛ أن خيرية العقارب تتجلى في اعتدال الأجواء بعد انكسار الدرجات الصفرية.
وأكمل، الشتاء له بداية وشدة ونهاية، يبدأ خلال شهر نوفمبر، ويشتد خلال شهرَي ديسمبر ويناير، وينتهي في أواخر شهر فبراير.