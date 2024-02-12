هي المسيطرة بالشتاء.. "الزعاق" يوضح أقسام البرودة اليومية

وأضاف في فيديو على حسابه على "إكس"، أن البرودة اليومية تنقسم إلى أقسام، منها: برودة الليل، التي تظهر في آخر موسم سهيل. وبرودة آخر النهار، التي تظهر في أول المربعانية. وبرودة الليل والنهار، في "الشبط" ومع دخول العقارب كحال أيامنا هذه تنفك البرودة النهارية.