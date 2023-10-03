حادثة دهس طالب الشرقية تفتح ملفّ سائقي الباصات: مخالفات وتجاوزات وسرعة جنونية

فيما قال "أبو فهد"، وهو ولي أمر: إن عمل السائق الخاص لغير السعوديين عمل مغر جدًّا رغم مخالفته، والسبب المقابل المادي الذي يتقاضاه على كل طالب؛ فهناك سائقون لديهم باصات صغيرة تحمل 10 ركاب يستخدمها أكثر من 15 طالبًا، وكل طالب يدفع له نهاية الشهر ما لا يقل عن 500 ريال، وهذا العمل المخالف للأسف منتشر بشكل كبير جدًّا، وخاصة في الأحياء البعيدة عن وسط المدينة لزيادة الطلب عليهم؛ فهنا لا بد من تدخّل الجهات المعنية لوقف هذا التلاعب والحدّ منه وتشديد العقوبة عليه.