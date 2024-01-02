"تركي آل الشيخ" يرد على منتقدي "موسم الرياض": قبل أحداث "جهيمان" كان لدينا حفلات غنائية وسينما

وأردف "آل الشيخ": "قرداحي كان يقول كلامًا مختلفًا في العلن، وكلامًا آخر في رقمي الواتساب الشخصي قبل أن أحضره!". مؤكدًا أن "من يتخذ مثل هذه المواقف ضد السعودية لن يحصل على ذرة من احترامي! ولا تجد أي شخص يسيء للسعودية إلا دحره الله؛ فهذا البلد محفوظ بإذن الله".