"تركي آل الشيخ" يرد على منتقدي "موسم الرياض": قبل أحداث "جهيمان" كان لدينا حفلات غنائية وسينما

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، أن المملكة العربية السعودية دولة عظمى، وستصبح -بإذن الله- دولة أعظم وأكبر مستقبلاً، مشددًا على أن السعودية قِبلة المسلمين، ومهبط الوحي، وأرض الفرسان والثقافة، وتم الاستفادة من التراث والنهضة الصناعية.. مشيرًا إلى أن خطط سمو ولي العهد تهدف لتهيئة الأجيال المقبلة لاجتياحات السوق، والآن نقطف ثمار الابتعاث للشباب والفتيات الذين أصبحوا الآن قياديين.
وأوضح: "كل العاملين معي في هيئة الترفيه مواطنون سعوديون، و95٪ من العاملين في موسم الرياض سعوديون، مثل إدارة الخطة الإعلامية والتنظيم والتخطيط والعقود والمحامين والمحاسبين ومحللي البيانات". مضيفًا عن كفاءة المرأة السعودية: "الفتاة السعودية بـ100 رجل من حرص وانضباط وإنتاجية وجودة في العمل".
جاء ذلك في حديث المستشار آل الشيخ في الجزء الثاني من "بودكاست عمار" مع المذيع عمار تقي، الذي سُجل في لندن.
وتفصيلاً، رد تركي آل الشيخ عن التعليقات في قلب موسم الرياض إلى حفلات غنائية والمجتمع السعودي محافظ ومتدين، وتحول إلى حفلات ورقص وكسر للعادات والتقاليد، قائلاً: "قبل جهيمان كان لدينا حفلات غنائية، وكانت حفلات أم كلثوم مباشرة أول خميس من كل شهر في الإذاعة والتلفزيون السعودي في السبعينيات والستينيات، ولدينا سينما وحفلات غنائية في الأندية، ومطاعم مختلطة".
وأردف: "ثم جاءت بعد ذلك أحداث فتنة جهيمان، ودخلنا في نفق التشدد والتطرف، ثم جاءت أزمة الخليج، وتبعتها أحداث الـ11 من سبتمبر، وكان الطرح الإعلامي والمجتمعي في تلك الظروف والأحداث يدفع باتجاه التشدد في التفكير والمناهج".
وأضاف: "الأغاني والحفلات لا تمثل من 5-7%، وإن زادت تصل إلى 10% فقط من الفعاليات".
ووصف "آل الشيخ" الربيع العربي بالكارثة والدمار والخريف العربي، مشيرًا إلى أنه "مؤامرة، والحمد لله حكامنا وشعبنا في الخليج كانوا على وعي منها".
وأوضح آل الشيخ أنه من أوائل من انتقد وزير الإعلام اللبناني سابقًا جورج قرداحي، الذي كان يعمل في mbc التي كانت سببًا في شهرته.
وأضاف: "أعتذر الآن للشعب السعودي شخصًا شخصًا لدعوتي قرداحي في أحد احتفالات الترفيه لتسليم الجوائز كمقدم، ولم يكن قبلها قد زار السعودية لأسباب مواقفه السياسية مع سوريا".
وأوضح: "دعوته بحسن نيه، وقلت إن مواقفه السياسية تمثل نفسه، وما دام لم يخطئ في حق السعودية وقتها نتيح له الفرصة لتقديم الحفل".
وأردف "آل الشيخ": "قرداحي كان يقول كلامًا مختلفًا في العلن، وكلامًا آخر في رقمي الواتساب الشخصي قبل أن أحضره!". مؤكدًا أن "من يتخذ مثل هذه المواقف ضد السعودية لن يحصل على ذرة من احترامي! ولا تجد أي شخص يسيء للسعودية إلا دحره الله؛ فهذا البلد محفوظ بإذن الله".