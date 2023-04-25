تعليق الدراسة الحضورية في جامعة بيشة ومنشآت التدريب التقني بعسير.. غدًا

وأعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، موضحة أن الدراسة ستكون "عن بعد" عبر منصة التدريب الإلكتروني.