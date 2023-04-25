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تعليق الدراسة الحضورية في جامعة بيشة ومنشآت التدريب التقني بعسير.. غدًا

بناء على تقارير الأرصاد التي تحذر من هطول أمطار غزيرة على المنطقة
تعليق الدراسة الحضورية في جامعة بيشة ومنشآت التدريب التقني بعسير.. غدًا
واس
واس

أعلنت جامعة بيشة تعليق الدراسة الحضورية غدًا؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار غزيرة على معظم مدن ومحافظات المنطقة.

وتفصيلاً، أشارت الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عن بُعد في مقرها الرئيس وفرعيها في محافظتي النماص وبلقرن.

وأعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير عن تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المنشآت التدريبية التابعة لها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، موضحة أن الدراسة ستكون "عن بعد" عبر منصة التدريب الإلكتروني.

المركز الوطني للأرصاد
جامعة بيشة
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النماص
تعليق الدراسة الحضورية

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