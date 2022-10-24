لأول مرة.. مستشفى سليمان الحبيب بالخُبر يجري جراحة لإزالة ورم دماغي لمريض وهو مستيقظ

وقال الدكتور العيساوي؛ على الفور تمّ تشكيل فريق طبي وتجهيز المريض لإجراء الجراحة، التي استغرقت 3 ساعات باستخدام أدوات وتقنيات مجهرية دقيقة؛ نظراً لحساسية مكان العملية، وكان من بينها المايكروسكوب الجراحي الذي مكّن الفريق الجراحي من تحديد مكان الورم بدقة، ومن ثم استئصاله مع الإبقاء على الجزء المسؤول عن الحركة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفريق الطبي كان حريصاً أشد الحرص على سلامة المريض، وذلك من خلال استخدام أدوات وتقنيات طبية تسهم في تحديد مكان الورم بدقة عالية حتى لا تتأثر المناطق المحيطة في الدماغ.