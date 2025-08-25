رئيس جامعة أمِّ القرى يشارك في الحملة الوطنيَّة السَّنوية للتَّبرع بالدَّم

من جانبه أوضح تجمع مكة الصحي أن الحملة الوطنية للتبرع بالدم: "اقتداء وعطاء" تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية، ودوره في إنقاذ الأرواح، وضمان توفر الإمدادات الكافية للمحتاجين، وإبراز جهود المتبرعين الذين يسهمون في إنقاذ الأرواح من خلال هذا العمل الإنساني النبيل.