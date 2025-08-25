رئيس جامعة أمِّ القرى يشارك في الحملة الوطنيَّة السَّنوية للتَّبرع بالدَّم

شارك رئيس جامعة أمِّ القرى الدكتور معدي آل مذهب في الحملة الوطنية للتبرع بالدم تحت شعار: “اقتداء وعطاء”؛ والتي أطلقها سمو ولي العهد حفظه الله؛ خلال الفترة: 1- 5 ربيع الأول 1447هـ؛ بقاعة الملك سعود بالمدينة الجامعية بالعابدية.
وأكد رئيس جامعة أم القرى أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لدعم ورعاية سمو ولي العهد – حفظه الله – لحملة التبرع بالدم، والتي تجسد حرص القيادة الرشيدة – أيدها الله- على تعزيز ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية، وترسيخ مبدأ التكافل الإنساني.
وأضاف أن الجامعة تفخر بالمشاركة في هذا العمل الوطني الإنساني؛ من خلال تمكين طلابها ومنسوبيها من الإسهام في المشاركة بالحملة، وتعزيز الوعي بأهمية التبرع بالدم باعتباره قيمة حضارية، وسلوكًا يعكس التلاحم المجتمعي.
من جانبه أوضح تجمع مكة الصحي أن الحملة الوطنية للتبرع بالدم: "اقتداء وعطاء" تهدف إلى تعزيز الوعي لدى الطلاب بأهمية التبرع بالدم وفوائده الصحية، ودوره في إنقاذ الأرواح، وضمان توفر الإمدادات الكافية للمحتاجين، وإبراز جهود المتبرعين الذين يسهمون في إنقاذ الأرواح من خلال هذا العمل الإنساني النبيل.
ونوه التجمع بأهمية مثل هذه الفعاليات في زيادة الوعي بالدور الذي يؤديه التبرع بالدم في تسريع العمليات الجراحية وعلاج النزيف، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة، كما تسهم الحملة في نشر الوعي وتشجيع المجتمع على التبرع المنتظم؛ باعتباره مسؤولية مشتركة بين الأفراد والمؤسسات.