كوريا الجنوبية.. نائب رئيس "كاكست" يبحث سبل التعاون بمجالات الطاقة النظيفة

تعزيزًا للشراكة الاستراتيجية بين السعودية وكوريا الجنوبية في البحث والتطوير، التقى نائب رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية "كاكست"، لقطاع الطاقة والصناعة عددًا من قادة ومسؤولي القطاع الخاص في كوريا الجنوبية؛ لمناقشة سبل التعاون في مجالات الطاقة النظيفة والصناعات المتقدمة.
وتركّزت مجالات الزيارة على إنشاء مركز مشترك مع شركة هيونداي في أبحاث تطبيقات الهيدروجين وخلايا الوقود الهيدروجينية، وتطوير التعاون في مجالات البحث والتطوير المتعلّقة بالطاقة النظيفة وأشباه الموصلات، وبحث سبل التعاون في مجال الاندماج النووي مع جامعة سيئول الوطنية.