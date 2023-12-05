"هيئة النقل" تنفّذ 260.454 عملية فحص لأنشطة النقل البري في نوفمبر 2023

وأكدت هيئة النقل، أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 92%؛ بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 89% و100% لأنشطة النقل السككي؛ مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.