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إنذار أحمر بالقصيم.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية حتى عصر اليوم
تشمل عدة محافظات مصحوبة برياح شديدة وانعدام بمدى الرؤية وتساقط البرد
رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في القصيم، متوقعًا هطول أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وأوضح المركز أن فترة الإنذار مستمرة حتى الرابعة عصرًا في الخبراء، والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء.
وتَوقع الأرصاد أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من رياح شديدة السرعة وانعدامًا في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.