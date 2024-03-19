إنذار أحمر بالقصيم.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية حتى عصر اليوم

وأوضح المركز أن فترة الإنذار مستمرة حتى الرابعة عصرًا في الخبراء، والرس، والفوارة، والنبهانية، ورياض الخبراء، وضرية، وعقلة الصقور، والأسياح، والبدائع، والبكيرية، والثامرية، والشماسية، والعمار، والمذنب، وبريدة، وعنيزة، وعيون الجواء.