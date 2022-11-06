بعد الرفع لـ100 ألف.. بنك التنمية يوضح سبب إيقاف قرض "الأسرة"

أوضح بنك التنمية الاجتماعية أسباب إيقاف قرض الأسرة والبالغة قيمته 100 ألف ريال، والذي يقدمه بدون فوائد، ضمن برامجه لمساعدة رب الأسرة؛ لتلبية الاحتياجات الضرورية، مشيرًا إلى أن الإيقاف جاء بسبب تطوير وتحديث سياسات المنتج، لافتًا إلى أنه ستتم إتاحته مجددًا العام القادم 2023.
وأكد مواطنون أن بنك التنمية أوقف أيضًا برنامج قرض العمل الحر بشكل مؤقت؛ للتطوير والتحديث، ومن المتوقع أن يعود تزامنًا مع قرض الأسرة.
وكان بنك التنمية الاجتماعية قد رفع سقف قرض الأسرة إلى 100 ألف ريال بدلًا من 60 ألفًا، واشترط البنك ألا يزيد راتب المتقدم على 14500؛ وألا يتجاوز نصيب الفرد الواحد في الأسرة 3 آلاف.
وأشار البنك إلى أنه يحق للمرأة التقدُّم بطلب تمويل أسرة إذا كانت مهجورة أو مطلقة أو أرملة، وتعول طفلًا فأكثر.
وجاءت الشروط بحسب ما نشره بنك التنمية الاجتماعية عبر صفحته ألا يتجاوز عمر المتقدم 70 عامًا، وسلامة السِّجل الائتماني، وألا يزيد الدخل الشهري على 14.500 ريال، ولا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال.
والقروض التي يقدِّمها بنك التنمية الاجتماعية هي: تمويل الزواج، وهو برنامج التمويل المخصص لمساعدة الزوج في تخفيف أعباء الزواج. وتمويل الأسرة، وهو برنامج التمويل المخصص لرب الأسرة أو عائلها لتلبية الاحتياجات الضرورية للأسرة. وتمويل الترميم، وهو برنامج التمويل المخصص لإعادة تجديد أو صيانة أو إصلاح العيوب الإنشائية أو الطارئة، أو لغرض الإضافات أو التعديلات الضرورية للمنازل السكنية الخاصة.