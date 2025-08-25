العوالي العقارية تطلق مشروعها الجديد: "أكام هومز" بالشراكة مع NHC

ويقع مشروع "أكام هومز" في موقع استراتيجي شمال شرق مدينة جدة ضمن نطاق وجهة جدة هايتس، ويمتد على مساحة بنائية تتجاوز 140 ألف متر مربع، وبمساحات خضراء تتجاوز 15ألف متر مربع. ويتميز المشروع بشموله على العديد من المرافق المهمة منها مواقف سيارات خاصة، ومداخل مستقلة، ومرافق مجتمعية متنوعة، إلى جانب التزام المشروع بكافة معايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من حيث البناء والتشطيب، مع تقديم ضمانات إنشائية وتأمينية.