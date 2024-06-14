الأفعال تسبق الأقوال.. أمن ضيوف الرحمن وسلامتهم مبدأ سعودي لا تنازل عنه

الاهتمام بأمن الحجاج وسلامتهم من المبادئ التي تتمسك بها السعودية، وتبذل من أجلها كل غالٍ ونفيس. ويترجم هذا المبدأ الأفعال لا الأقوال، من خلال ترسيخ خدمة ضيوف الرحمن، ومشاركة جميع جهات الدولة وقطاعاتها في هذا المسار، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وبإشراف مباشر ومتابعة شخصية على مدار الساعة من سمو ولي العهد -حفظه الله- لضمان أداء الحجاج مناسكهم بيسر وسهولة؛ وهو ما دفع سموه للاعتذار عن عدم حضور اجتماع مجموعة السبع؛ للإشراف المباشر على فعاليات موسم الحج، وراحة ضيوف الرحمن.