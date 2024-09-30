"التجمعات الصحية" تُجري أكثر من 500 عملية زراعة قوقعة سنوياً

وتعمل المملكة على أن تكون في المراكز الأولى في زراعة القوقعة على المستويين الإقليمي والعالمي، وتوسعت في زيادة عدد مراكز زراعة القوقعة التابعة لها من خمسة مراكز في عام 2018م، إلى 17 مركزًا حاليًا.