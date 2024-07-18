لتوفير منصة للتواصل وتبادل الخبرات.. "منشآت" تطلق أسبوع القانون بالشراكة مع "المحامين"

وسيشهد الأسبوع عددًا من الجلسات الحوارية؛ من ضمنها استضافة وكيل وزارة التجارة للسياسات والأنظمة في جلسة يتحدّث فيها عن مستجدّات وتفاصيل السياسات والأنظمة المرتبطة بالقطاع التجاري، بالإضافة إلى استضافة مساعد الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين، الذي يسلّط الضوء في حديثه على أهمّ الأنظمة واللوائح والجوانب التوعوية المتعلقة بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة.