مستشفى سليمان الحبيب بالتخصصي يقيم لقاءً توعويًّا عن المرض تحت شعار "رايتك وردية"

وأضافت الدكتورة "الطحان" أن الفعاليات شهدت إقبالًا كبيرًا من الحضور؛ مؤكدةً أهمية التعريف بهذا المرض وضرورة محاربته بالتوعية والتثقيف؛ إذ إنه يعد من أكثر الأورام تهديدًا لحياة النساء عالميًّا، ومؤثرًا على صحتها ومظهرها وأنوثتها واستقرار عائلتها؛ لا سيما مع تأكيد الدراسات الحديثة العالمية ارتفاع نِسَب الإصابة بسرطان الثدي وزيادة المصابات به عامًا تلو الآخر.