جازان.. "هيئة تطوير المناطق الجبلية" تستكمل المرحلة الثانية من التوسع بزراعة العود والصندل

زرعت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان صباح أمس، عدداً من أشجار الصندل في محافظة بيش، بحضور محافظ بيش الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ، ومدير عام الهيئة المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وذلك استكمالاً للمرحلة الثانية من مشروع التوسع في زراعة أشجار العود والصندل، التي دشنها أمير منطقة جازان نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة في وقت سابق هذا العام.