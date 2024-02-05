جولة "سبق" ترصد: أسعار الذبائح في العاصمة تصعد 15% تزامنًا مع قرب شهر "رمضان"

اتهم مستهلكون السماسرة والمتلاعبين، ممن يسيطرون على أسواق المواشي في العاصمة الرياض، بتعمُّدهم رفع الأسعار تزامنًا مع قرب شهر رمضان المبارك إلى نحو 15%، الذي يزيد فيه الطلب على غير المعتاد، بما يعادل 150 لكل ألف ريال، وما يقارب 200 ريال لكل 1500ريال، موضحين أنهم يتحججون بأعذار واهية وغير منطقية، ويتم إطلاقها بشكل مستمر مع قرب الأعياد وشهر رمضان والإجازات التي تكثر فيها المناسبات.. مطالبين بتشديد الرقابة على أسواق المواشي، خاصة في الفترة التي ينشط فيها السوق، ويزداد الطلب على شراء اللحوم.