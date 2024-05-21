أفكار وحلول إبداعية وممتعة مع منتج دهانات الجزيرة "ميني بينت"

في عالم الدهانات قد نواجه بعض المشاكل في اختيار اللون المناسب، أو بسبب حدوث مشاكل في الجدار، مثل الرطوبة التي قد تكون سبباً في تقشّر أماكن معينة من الدهان مع الوقت، أو بسبب حدوث علامات مزعجة مثل التصدعات الجدارية أو الثقوب بعد إزالة مسمار قديم، كما أنه في عالم الدهانات حل لكل مشكلة قد نواجهها أيضاً، ويمكننا أن نحلها بطرق بسيطة ومختصرة وبجهد أقل وحفظ أكبر للوقت.
وأكثر ما يشغل اهتمام الفرد في عالم الدهانات والألوان، هو مدى تغير اللون حين يتم تطبيقه على جداره الخاص، حيث إن الألوان تتأثر بالمؤثرات الخارجية مثل الإضاءة والمساحة، أو حين يريد دهن منطقة صغيرة من الجدار لا تحتاج إلى كمية كبيرة من الدهان بعد حل مشكلة جدارية، ولذلك حرصت "" على التركيز والاهتمام بمتطلبات واحتياجات الأفراد، والعمل على توفير منتج بإمكانه أن يحل مثل هذه المشاكل، ألا وهو منتج "" العبوة الصغيرة بمهامها الكبيرة.
1-تجربة اللون قبل التطبيق: في حال كانت لديك الحيرة في اختيار اللون المناسب، ومدى اختلاف اللون مع إضاءة منزلك، يمكنك مع منتج ميني بينت اختيار اللون وتطبيقه بنفسك وبكل سهولة، لكونه مجهزاً بدهان ورولة صغيرة، حيث لا يحتاج منك سوى رج العبوة جيداً وإزالة الملصق من على فوهة العبوة، ومن ثم توجيه العبوة مباشرة بمنحنى 45 درجة على السطح المراد تجربة اللون عليه، ويفضل أن يكون السطح مجهزاً بأساس أبيض حتى يصبح اللون أكثر وضوحاً.
2-تجديد الدهان: إذا كانت لديك مشاكل في الجدار وكانت سبباً في إزالة بعض الدهان فعليك معالجة المشكلة أولاً، فمثلاً إن كانت المشكلة ناتجة عن ثقب مسمار فعليك معالجتها عن طريق تعبئة الثقب بمنتجنا الخاص معجون الجزيرة ""، وفي حال وجود تصدعات في السطح فيمكنك معالجتها حسب عمق وحجم التصدع، فإن كان العمق 1 سم يمكنك معالجته بمنتجنا الخاص معجون الجزيرة ""، ثم اختيار أحد ألوان ميني بينت المشابهة للون المدهون سابقاً حتى لا يحدث اختلاف واضح.
ولمعرفة مشاكل الجدار وطرق معالجتها يمكنك الاطلاع عليها عن طريق تطبيق دهانات الجزيرة: (, ).
3-أفكار وحلول إبداعية: من مميزات ميني بينت أنه سهل الاستخدام وآمن، حيث يمكن للأطفال أن يبحروا بإبداعاتهم عن طريق اختيار لوح استنسل لشخصياتهم المفضلة، ومن ثم يقومون بدهن اللون المفضل لديهم على الاستنسل، ليتم طباعة الأشكال وتظهر لهم لوحة نهائية تعبر عنهم، كما يمكنكم تجديد جدران غرف الأطفال عن طريق ذات الفكرة، وإن قمتم باستخدام "" سيكون الأمر أكثر متعة لهم عند النوم.