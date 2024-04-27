بعد رسالة أب لمدرسة ابنه المتوفى تفسر سبب غيابه.. "الذايدي": هذا ما كان يفعله الملك عبدالعزيز إذا ذكر ابنه الراحل "تركي"

قال «الوالد» أبو الحسن التهامي:

فَكَأَنَّ قَلبي قبره وَكَأَنَّهُ - في طَيِّهِ سِرٌّ مِنَ الأَسرارِ

ولدُ المُعَزّى بَعضه فَإِذا مَضى - بَعضُ الفتى فَالكُلُّ في الآثارِ

أَبكيهِ ثُمَّ أَقولُ مُعتَذِراً لَهُ - وُفِّقتَ حينَ تَرَكتَ أَلْأمَ دارِ

جاوَرتُ أَعدائي وَجاوَرَ رَبَّهُ - شَتّان بَينَ جِوارِهِ وَجِواري.