stc تمكن الاكتتاب الخيري للوصول لمليار ريال وتأمين المساكن للأسر المحتاجة

وتواصل مجموعة stc رحلتها في مجال الاستدامة، انطلاقاً من دورها الريادي في تبني مبادرات وبرامج لدعم كفاءة العمل وفعالية الأداء لمؤسسات القطاع غير الربحي ودعم مسارات التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية، حيث تأتي هذه المشاركة تعزيزاً لدورها في دعم منصة جود الإسكان، حيث ساهمت stc بتمكين جود الإسكان رقمياً عبر برنامج قطاف، إضافة إلى دعم مبادرات جود الإسكان بالرسائل النصية التوعوية ورفع مشتركي جوال جود، والتعاون فيما يخص الاستفادة من خدمات منصة الاستدامة الرقمية التي تقدم stc من خلالها التمكين التقني للمؤسسات غير الربحية.