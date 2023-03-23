stc تمكن الاكتتاب الخيري للوصول لمليار ريال وتأمين المساكن للأسر المحتاجة

أعلنت مجموعة stc عن مشاركتها كشريك استدامة مع منصة جود الإسكان وذلك في حملة اكتتاب جود الإسكان التي أطلقتها لشهر رمضان المبارك والتي تستهدف تأمين مليار ريال سعودي ستساهم في توفير المسكن لـ3500 أسرة.
وتتمحور فكرة الحملة التي تأتي تحت شعار "سهمك أخضر مدى الحياة" في إطلاق اكتتاب يحاكي الاكتتاب في الشركات التجارية بقصد مضاعفة أرباح الأجر والثواب وذلك من خلال تقديم التبرعات الخيرية من المجتمع بمؤسساته وأفراده والمساهمة في تقديم العطاء وتأمين المساكن للأسر شديدة الحاجة، بحيث يعتبر المتبرع فيها مساهماُ في تحقيق الآثار التنموية والاستقرار للأسر المستفيدة.
وتواصل مجموعة stc رحلتها في مجال الاستدامة، انطلاقاً من دورها الريادي في تبني مبادرات وبرامج لدعم كفاءة العمل وفعالية الأداء لمؤسسات القطاع غير الربحي ودعم مسارات التنمية المستدامة والمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية، حيث تأتي هذه المشاركة تعزيزاً لدورها في دعم منصة جود الإسكان، حيث ساهمت stc بتمكين جود الإسكان رقمياً عبر برنامج قطاف، إضافة إلى دعم مبادرات جود الإسكان بالرسائل النصية التوعوية ورفع مشتركي جوال جود، والتعاون فيما يخص الاستفادة من خدمات منصة الاستدامة الرقمية التي تقدم stc من خلالها التمكين التقني للمؤسسات غير الربحية.