المعرض العالمي للبنية التحتية المعرض السعودي للمدن الذكية يفتحان أبوابهما اليوم بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية محلية ودولية

يحظى المعرض بدعم ورعاية عدد من الجهات الحكومية البارزة وشركات رائدة، حيث يشارك مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض كشريك استراتيجي، وأمانة منطقة الرياض كشريك داعم، بينما تأتي تحكّم كراعي رئيسي. أما الرعاة الألماسيون فهم: أميانتيت، العيوني للاستثمار والمقاولات، شركة شِبه الجزيرة للمقاولات (SAJCO)، العجيمي القابضة، وبنية. ويشارك كرعاة بلاتينيون كل من الهيئة السعودية للمياه، شركة تطوير مشاريع الكهرباء (PDC)، مجموعة بن لادن السعودية، إضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) – المركز التنظيمي للمعدات الثقيلة كراعٍ بلاتيني وراعٍ للتسجيل، وشركة ريمات الرياض للتطوير كراعٍ بلاتيني للمنتدى. كما يضم الرعاة الذهبيون كلاً من الخطوط الحديدية السعودية (SAR)، شركة مطلق الغويري للمقاولات (MGC)، سعود كونسلت، فيما تشارك علم كراعٍ ذهبي للمنتدى، وAtkinsRéalis كراعٍ فضي للمنتدى. أما أبدال للموارد البشرية فهي راعي كبار الشخصيات، وفن ريتاج للمقاولات العامة الراعي الرسمي للبطاقات التعريفية. ويحظى المعرض أيضاً بدعم من جمعيات مهنية مثل CIOB وICE، إضافة إلى SCAVO كشريك صناعي، وBNC كشريك رئيس للمعلومات عن المشاريع.