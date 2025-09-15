المعرض العالمي للبنية التحتية المعرض السعودي للمدن الذكية يفتحان أبوابهما اليوم بمشاركة أكثر من 300 علامة تجارية محلية ودولية

يقام الحدثان خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 تحت رعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض ورئيس مجلس إدارة مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض.
ويشهد هذا العام إطلاق مبادرة "البصمة الخضراء" كميزة جديدة للمعرض، لتسليط الضوء على الحلول المستدامة والتقنيات البيئية المبتكرة والأنظمة الموفرة للطاقة.
انطلقت اليوم فعاليات المعرض العالمي للبنية التحتية بدعم حكومي بارز، بالتزامن مع المعرض السعودي للمدن الذكية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، ويستمر حتى 17 سبتمبر 2025.
يقام الحدث برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض ورئيس مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ليواكب الطلب المتزايد على تطوير البنية التحتية في المملكة، ضمن استراتيجيات جديدة تهدف إلى تعزيز كفاءة المدن وضمان جاهزيتها للمستقبل.
وقال محمد كازي، نائب الرئيس الأول في شركة dmg events "تشهد المملكة طفرة غير مسبوقة في مشاريع البنية التحتية، حيث تُرسي معايير جديدة في حجم وتسليم المشاريع الجارية والمستقبلية. ومن خلال هذه المعارض، تتعزز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحويل الخطط طويلة المدى إلى إنجازات ملموسة تدعم رؤية المملكة المستقبلية."
سيتولى صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف افتتاح المعرض وإلقاء الكلمة الافتتاحية في منتدى البنية التحتية العالمي.
يشارك في المعرض عدد من الجهات الحكومية البارزة، منها: مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، أمانة المنطقة الشرقية، الهيئة السعودية للمياه، شركة تطوير مشاريع الكهرباء (PDC)، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، والخطوط الحديدية السعودية (SAR).
على مدى ثلاثة أيام، تعرض أكثر من 300 شركة من 25 دولة، منها بلجيكا، كندا، الصين، مصر، ألمانيا، الهند، إيطاليا، هولندا، قطر، روسيا، المملكة العربية السعودية، كوريا الجنوبية، إسبانيا، سويسرا، تركيا، الإمارات، بريطانيا، والولايات المتحدة، حلولاً مبتكرة لتلبية احتياجات مشروعات البنية التحتية في المملكة العربية السعوديةالتي تُقدر قيمتها بتريليون دولار (المصدر: نايت فرانك).
من بين أبرز العلامات العالمية المشاركة: Rashmi Metaliks، Western Bainoona Group (WBG)، Maccaferri Middle East، Al Hoty Stanger، APEC Industries وغيرها، والتي ستعرض أحدث الحلول في مجالات ربط المدن، البنية التحتية الرقمية، تطوير محطات الطاقة، أنظمة الإنترنت والاتصالات وغيرها.
كما تشارك شركات سعودية رائدة مثل: تحكّم، أميانتيت، شركة شِبه الجزيرة للمقاولات (SAJCO)، شركة ريماتالرياض للتطوير، العيوني للاستثمار والمقاولات، مجموعة بن لادن السعودية، فن ريتاج للمقاولات العامة، يونيماك، اليمامة وغيرها، حيث تستعرض هذه الشركات قدراتها المحلية المتقدمة من خلال أحدث التقنيات والحلولالتي تسهم مباشرة في مسيرة التحول في قطاع البنية التحتية بالمملكة.
وفي هذا السياق، صرّح المهندس فهد المسفر، الرئيس التنفيذي لشركة بنية الراعي الألماسي للحدث: "دعمنا للمعرض العالمي للبنية التحتية يجسد التزام شركة بنية بتشكيل مستقبل البنية التحتية في المملكة وخارجها."
يجمع المنتدى كبار المسؤولين ومالكي المشاريع وقادة القطاع لمناقشة مواضيع استراتيجية تتعلق بالاستثمار والتنمية المستدامة ودعم تسليم مشاريع البنية التحتية في المملكة. كما يستضيف برنامج Infra360 جلسات تقنية حول حوكمة إعادة تأهيل الطرق، النماذج الأولية لممرات المرافق، وأدوات التخطيط المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تستقطب القمة صناع السياسات ومخططي المدن وخبراء التكنولوجيا لبحث دور البيانات والاتصال والحوكمة في بناء مدن شاملة ومرنة. ومن خلال جلسات Smart Cities 360، تتعاون الجهات الحكومية والمخططون الحضريون ومزودو التكنولوجيا والمبتكرون لتطوير مدن أكثر ذكاءً واتصالاً واستدامة.
يُقدَّم هذا العام "البصمة الخضراء" كإضافة جديدة للمعرض العالمي للبنية التحتية، حيث تعرض علامات بارزة مثل: Alternative Rebar Plant، İstanbul Teknik İnşaat Sanayi ve Ticaret، AIEcon Gulf Engineering Consultants، Beton Asfalti Srl، Infrastructure Reinforcement Industrial أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة، والمنتجات البيئية المبتكرة، ومواد البناء المستدامة التي تدعم تطوير بنية تحتية أكثر خضرة ومرونة في المملكة.
يحظى المعرض بدعم ورعاية عدد من الجهات الحكومية البارزة وشركات رائدة، حيث يشارك مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض كشريك استراتيجي، وأمانة منطقة الرياض كشريك داعم، بينما تأتي تحكّم كراعي رئيسي. أما الرعاة الألماسيون فهم: أميانتيت، العيوني للاستثمار والمقاولات، شركة شِبه الجزيرة للمقاولات (SAJCO)، العجيمي القابضة، وبنية. ويشارك كرعاة بلاتينيون كل من الهيئة السعودية للمياه، شركة تطوير مشاريع الكهرباء (PDC)، مجموعة بن لادن السعودية، إضافة إلى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO) – المركز التنظيمي للمعدات الثقيلة كراعٍ بلاتيني وراعٍ للتسجيل، وشركة ريمات الرياض للتطوير كراعٍ بلاتيني للمنتدى. كما يضم الرعاة الذهبيون كلاً من الخطوط الحديدية السعودية (SAR)، شركة مطلق الغويري للمقاولات (MGC)، سعود كونسلت، فيما تشارك علم كراعٍ ذهبي للمنتدى، وAtkinsRéalis كراعٍ فضي للمنتدى. أما أبدال للموارد البشرية فهي راعي كبار الشخصيات، وفن ريتاج للمقاولات العامة الراعي الرسمي للبطاقات التعريفية. ويحظى المعرض أيضاً بدعم من جمعيات مهنية مثل CIOB وICE، إضافة إلى SCAVO كشريك صناعي، وBNC كشريك رئيس للمعلومات عن المشاريع.
يُقام المعرض العالمي للبنية التحتية المعرض السعودي للمدن الذكية من 15 إلى 17 سبتمبر 2025 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض. التسجيل مجاني ومتاح لزوار القطاع والتخصصات ذات الصلة ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاماً.