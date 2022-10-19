القصيم.. طفل يسقط في خزان صرف صحي ويتعرَّض لكسور وغيبوبة

وتابع الشاب: "وجدنا الطفل في غيبوبة تامة، وعلى الفور قام شقيقي عبدالله بعمل إنعاش قلبي رئوي CPR مسترجعًا تطبيقًا عمليًّا في دورته العسكرية، وبعد 17 مرة عاد -بعناية الله- إلى الحياة، وحملناه إلى مستشفى المذنب، وتم تحويله من هناك إلى مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، وأقام تحت الملاحظة لمدة 3 أيام، وخرج للمنزل، والآن يعاني فقط من كسرَين في الأضلاع".