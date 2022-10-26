بينهم موظفون بالدفاع والداخلية.."نزاهة": إيقاف 60 متهماً والتحقيق مع 148 في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد" نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر ربيع الأول 1443هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3426) جولة رقابية، والتحقيق مع (148) مشتبهاً فيه؛ من ضمنهم موظفون من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان).