مدير الأمن العام: نهج مؤسسي وتكامل القطاعات يعززان أمن الحج وكفاءته

وأوضح معاليه، خلال مشاركته اليوم في الجلسة الوزارية ضمن أعمال مؤتمر ومعرض الحج 2025 بعنوان "من الرؤية إلى الواقع.. تكامل القطاعات في خدمة ضيوف الرحمن"، أن وزارة الداخلية تضع أمن وسلامة ضيوف الرحمن في مقدمة أولوياتها أثناء إعداد الخطط الأمنية، من خلال منظومة متكاملة ترتكز على التحليل الاستباقي وإدارة المخاطر الميدانية.