مشاهد مذهلة من تبوك.. رمال تصافح روعة الشطآن "شمس وأصالة وجمال"

في ثنائيات من البهاء تلتقي الصحراء فيها مع الجبال، وتصافح الرمال روعة الشطآن، وطبيعة تشرق الشمس فيها وتغيب على أصالةٍ راسخة في عمق التفاصيل، هكذا هي منطقة تبوك التي تتربع على مساحة تتجاوز الـ 138 ألف كيلو مربع في الجزء الشمالي الغربي من المملكة.
وتقع تبوك بين صحراء النفود شرقاً والبحر الأحمر غرباً، فيما تقع خمس من محافظاتها على ساحل البحر الأحمر، وهي: حقل وضباء والوجه وأملج والبدع، وتعد كثبان النفود الطابع المميز لمحافظة تيماء سادس محافظتها الطاعنة في القدم.
ومن أجل تبيان ذلك بما يُغني عن ألف كلمة، لخصت "واس" في جولةٍ مصوّرة جوانب عدة من جوانب الدهشة في روعة المكان الجامع ما بين بين الجمال والكمال؛ لتبرز للمشاهد أجزاءً من عشرات المشاهد التي تمتاز بها منطقة تبوك، المُثقلة بالحُسن في كل شيء.