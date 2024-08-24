مشاهد مذهلة من تبوك.. رمال تصافح روعة الشطآن "شمس وأصالة وجمال"

ومن أجل تبيان ذلك بما يُغني عن ألف كلمة، لخصت "واس" في جولةٍ مصوّرة جوانب عدة من جوانب الدهشة في روعة المكان الجامع ما بين بين الجمال والكمال؛ لتبرز للمشاهد أجزاءً من عشرات المشاهد التي تمتاز بها منطقة تبوك، المُثقلة بالحُسن في كل شيء.