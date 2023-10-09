في إطار مبادرة السعودية الخضراء .. المملكة تعلن خارطة طريق طموحة لزراعة 10 مليارات شجرة

في إطار مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للسعودية الخضراء أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم، خارطة الطريق الخاصة بزراعة (10) مليارات شجرة، التي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية بالتصدّي لكافة التحديات البيئية المتعلقة بالمناخ وتحسين جودة حياة المواطنين من خلال الفوائد الاقتصادية والاجتماعية التي سيتم تحقيقها على المدى الطويل من خلال جهود التشجير.