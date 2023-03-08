"محلل سياسي": العلاقات السعودية البولندية ليست وليدة اللحظة بل يصل عمرها لـ 93 عاماً

واختتم بأن "الرياض بسياستها العقلانية والمتوازنة استطاعت أن تكون الوسيط في الأزمة في وقت فشل فيه كثير من البلدان الغربية، خصوصاً في أن تلعب أي دور للتهدئة، وهذا الموقف السعودي المتزن قد يكون مستقبلاً أساساً لربط الحوار بين أطراف الأزمة وإيجاد منطقة تفاهم وحل".