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مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يُنقذ مريضة من شلل الأطراف السفلية
عملية طارئة ناجحة لإزالة ورم ضاغط على الحبل الشوكي تُعيد الحركة لمريضة في العقد الخامس
في إنجازٍ طبي، نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء عملية جراحية طارئة لمريضة تبلغ من العمر 48 عاماً؛ كانت تعاني شللاً شبه تامٍ في الأطراف السفلية وضعفاً في الإحساس بها استمر لمدة يومين.
تعود التفاصيل إلى أنه وبعد إجراء أشعة الرنين المغناطيسي للفقرات الظهرية، تبيَّن وجود ورمٍ ضاغطٍ على الحبل الشوكي بين الفقرتَيْن السادسة والسابعة.
وتمّ تجهيز المريضة على الفور للعملية، حيث أُزيلت الصفائح الظهرية للفقرتَيْن المتأثرتَيْن والورم بشكلٍ كامل.
بعد العملية، نُقلت المريضة إلى غرفة الإفاقة، حيث لوحظ تحسُّن ملحوظ ٌفي حركة الأطراف السفلية؛ ما مكّنها من الوقوف والمشي بشكلٍ مستقل.
هذا النجاح يعكس الكفاءة العالية والجهود المستمرة التي يبذلها الفريق الطبي في المجمع؛ لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.