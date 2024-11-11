مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف يُنقذ مريضة من شلل الأطراف السفلية

في إنجازٍ طبي، نجح مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، في إجراء عملية جراحية طارئة لمريضة تبلغ من العمر 48 عاماً؛ كانت تعاني شللاً شبه تامٍ في الأطراف السفلية وضعفاً في الإحساس بها استمر لمدة يومين.