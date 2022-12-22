"أدير العقارية" تواصل نجاحاتها بتسويق وبيع أرض "ألماسة" إحدى أبرز وجهات الاستثمار العقاري في الرياض بقيمة لامست 700 مليون ريال

ولفت "آل سعد" إلى أن نجاح المزاد يعود بعد فضل الله وتوفيقه؛ إلى فخامة هذه الفُرصة النادرة، وإلى التحضير الممُيز الذي سبق المزاد من قبل فريق عمل شركة "أدير العقارية" الذي قاد عمليات تنظيم المزاد والتسويق لأرض ألماسة باحترافية عالية، مُتبعًا أحدث أساليب التسويق العقاري، بفضل الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الفريق، ووجود عوامل مساعدة تتفرد بها شركة "أدير العقارية" أهمها وجود علاقات استراتيجية وطيدة مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين العقاريين، الذين يثقون بما تقدمه لهم شركتنا من فرص عقارية متميزة. كل تلك العوامل ساهمت بتنظيم مزاد نموذجي فريد من نوعه.