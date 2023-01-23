اتفاقيات بأكثر من 10 مليارات ريال و4 صناديق استثمارية.. انطلاق "منتدى مستقبل العقار" بالرياض

وأبان "الحقيل" أن منتدى "مستقبل العقار" هذا العام، يتناول (10) محاور استراتيجية من أهمها: دور الإمارات والمحافظات والوزارات والأمانات في المواءمة لتمكين القطاع العقاري، والجهود الإقليمية، وأثرها على نمو القطاع العقاري في المنطقة، ومستقبل الاستثمار العقاري، والأنظمة العقارية بين التنفيذ والرقابة، والقطاع الخاص بين التنظيمات والتمكين في القطاع العقاري؛ مفيدًا بأن المنتدى دعا أكثر من (150) مـتحدثًا، يأتي في مقدمتهم أمراء المناطق، والوزراء، ونواب الوزراء وكبار المسؤولين في الوزارات والهيئات الحكومية، وخبراء عقاريون وممثلون لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها، كما يصاحبه معرض لعدد (60) جناحًا مشاركًا.