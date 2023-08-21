"الحصيني" يوضح أسباب تشكُل الغبار على جدة في الفترة الحالية.. وهذه أهم نصائحه

أكدَ الباحث في الطقس العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن أسباب تشكُل الغبار على جدة في هذه الفترة هو نشاط للرياح السطحية نتيجة السحب الرعدية التي اجتاحت المرتفعات الجبلية التي تقع شرق جدة وأحيانًا تمتد آثارها نحوها، وهي رياح هابطة منها، متوقعًا أن تتكرر مثل هذه الحالة الأيام القادمة.
وأورد "الحصيني" بعض النصائح التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الأجواء؛ ومنها: متابعة نشرات الطقس، وعند مشاهدة السحب الرعدية فإن فرصة الرياح السطحية مثيرة للغبار أمر وارد ، وعليه من الضروري تجنب ذلك عن طريق إغلاق النوافذ والأبواب حتى تهدأ الرياح السطحية ، وإن كان بعيدًا عن المنزل يبقى بالسيارة أو مكان يحميه من الغبار، ويتأكد ذلك لمن لديهم حساسية أو ربو ، كما ينبغي لمن لديه مناسبة في أماكن مفتوحة من المهم معرفة أحوال الطقس في يوم المناسبة.