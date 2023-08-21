"الحصيني" يوضح أسباب تشكُل الغبار على جدة في الفترة الحالية.. وهذه أهم نصائحه

وأورد "الحصيني" بعض النصائح التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الأجواء؛ ومنها: متابعة نشرات الطقس، وعند مشاهدة السحب الرعدية فإن فرصة الرياح السطحية مثيرة للغبار أمر وارد ، وعليه من الضروري تجنب ذلك عن طريق إغلاق النوافذ والأبواب حتى تهدأ الرياح السطحية ، وإن كان بعيدًا عن المنزل يبقى بالسيارة أو مكان يحميه من الغبار، ويتأكد ذلك لمن لديهم حساسية أو ربو ، كما ينبغي لمن لديه مناسبة في أماكن مفتوحة من المهم معرفة أحوال الطقس في يوم المناسبة.