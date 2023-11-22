إنقاذ مريضة من جلطة رئوية حادّة بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض

نجح فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحد مكونات تجمع الرياض الصحي الثاني، في إنقاذ حياة مريضة أصيبت بجلطة رئوية حادّة تسبّبت لها في فشل بالتنفس وتوقف في القلب؛ حيث تعدُّ من الحالات الطبية الحرجة التي تستدعي تدخُّلًا فوريًّا وسريعًا من قبل الفريق المعالج.