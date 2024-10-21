الشرقية.. انخفاض عدد وفيات الحوادث بنسبة 5 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2024م

بعد ذلك، قدَّم أمين عام اللجنة عبدالله بن سعد الراجحي؛ عرضاً يتضمّن تقريراً عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة بالمنطقة، التي تشمل حوادث الوفيات والإصابات البليغة للتسعة أشهر من عام 2024م، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انخفاضاً في عدد الحوادث الجسيمة بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، ونتج عن ذلك انخفاضٌ في عدد المتوفين بنسبة 5%، حيث بلغ عدد المتوفين 386 وفاة، وانخفاضٌ في عدد المصابين بنسبة 3%، حيث بلغ 1728 إصابة بليغة.