الشرقية.. انخفاض عدد وفيات الحوادث بنسبة 5 % خلال التسعة أشهر الأولى من 2024م

ترأس الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، رئيس لجنة السلامة المرورية بالمنطقة، اجتماع اللجنة الدوري بديوان الإمارة، اليوم الإثنين، بحضور الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالسلامة المرورية، إضافة إلى "أرامكو السعودية" و"سابك" وغرفة الشرقية، وعددٍ من أصحاب الخبرة.
ووجّه أمير الشرقية، أمانة اللجنة، بعقد ورشة عمل لرؤساء الجهات المعنية للبدء بتنفيذ الحلول والتوصيات للحد من تكدُّس الشاحنات، وتحسين انسيابية الحركة المرورية على طرق المنطقة؛ كتفعيل ميناء الجبيل، والنقل الترددي البحري لحاويات البضائع، وزيادة نقل البضائع عبر السكك الحديدية، وكذلك إنشاء مواقف لانتظار الشاحنات خارج النطاق العمراني، والإسراع في تنفيذ الحلول الإستراتيجية طويلة المدى، مثل الإسراع في إنشاء وتفعيل الميناء الجاف.
وشدّد أمير الشرقية على أهمية إيجاد حلول عاجلة لتنظيم الحركة المرورية للدرّاجات النارية العاملة في توصيل الطلبات، مع ضرورة استمرار الحملات الضبطية؛ للحد من حوادثها، والتأكّد من التزام قائديها بالتعليمات المرورية.
بعد ذلك، قدَّم أمين عام اللجنة عبدالله بن سعد الراجحي؛ عرضاً يتضمّن تقريراً عن مؤشرات الأداء وإحصائيات تفصيلية للحوادث الجسيمة بالمنطقة، التي تشمل حوادث الوفيات والإصابات البليغة للتسعة أشهر من عام 2024م، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انخفاضاً في عدد الحوادث الجسيمة بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م، ونتج عن ذلك انخفاضٌ في عدد المتوفين بنسبة 5%، حيث بلغ عدد المتوفين 386 وفاة، وانخفاضٌ في عدد المصابين بنسبة 3%، حيث بلغ 1728 إصابة بليغة.