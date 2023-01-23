"سدايا" و"المهندسين" توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز تجربة المستخدم الرقمية في القطاع الهندسي

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام لمجالات التعاون بين الطرفين في العديد من المجالات أبرزها: إتاحة خدمة استعراض بطاقة الاعتماد المهني التي تصدرها الهيئة السعودية للمهندسين عبر تطبيق توكلنا خدمات، وبحث أوجه التعاون في مجالات البيانات وتطوير التقنيات الحديثة والخدمات الإلكترونية للإسهام في تسهيل تجربة المستفيد، إضافةً إلى بحث إمكانية الاستفادة من البيانات وخدمات التكامل في مجالات الذكاء الاصطناعي، مما سيسهم في تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات الهندسية المقدمة للمستفيدين من الأفراد والشركات والمكاتب الهندسية.