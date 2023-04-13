"شؤون المصاحف" تُزَود مصليات الاعتكاف بخمسة آلاف نسخة من المصحف الشريف

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب، نبيل بن عبده شريفي، أن الإدارة قامت بإضافة (100) من الدواليب النحاسية تستوعب (5000) من المصاحف مختلفة الأحجام من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف؛ وذلك سعيًا لبذل المزيد من الجهود في تقديم أرقى الخدمات لقاصدي المسجد الحرام.