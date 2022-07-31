محليات

صبة خرسانية تتسبب بإتلاف مركبة.. وشركة التأجير تسحبها من صاحبها

تقرير المرور أكد أن نسبة الخطأ بالكامل على الطرف الآخر
صبة خرسانية تتسبب بإتلاف مركبة.. وشركة التأجير تسحبها من صاحبها
أحمد العبدالله
أحمد العبدالله

تسببت إحدى الصبات الخرسانية في تلف مركبة تعود ملكيتها لأحد أصحاب الاحتياجات الخاصة وفقدانه لمركبته التي سحبتها منه شركة التأجير؛ باعتبارها تالفة، رغم سداده مبالغ الإيجار لأكثر من 4 سنوات.

وتفصيلًا قال حسن: "تفاجأت وأنا أقود مركبتي بأحد شوارع العاصمة المقدسة بخروج إحدى الصبّات الخرسانية إلى مساري، بسبب ارتطام مركبة أخرى بها، لترتطم مركبتي بالصبة وتتعرض لأضرار في مقدمتها".

وأضاف: "تفاجأت أن شركة التأجير سحبت مركبتي وصادرتها مني رغم سدادي المستمر لفترة التأجير أكثر من 4 سنوات حتى وقوع الحادث، بدعوى أن المركبة تالفة، رغم أن تقرير المرور أفاد أن نسبة الخطأ على الطرف الآخر 100%".

واختتم حديثه مناشدًا الجهة ذات العلاقة بضرورة النظر في تضرره من الحادث، وخسارة مركبته رغم وجود تأمين شامل، والخطأ على الطرف الآخر كاملًا.

حادث
مكة المكرمة
صبة خرسانية

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