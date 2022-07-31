صبة خرسانية تتسبب بإتلاف مركبة.. وشركة التأجير تسحبها من صاحبها

وأضاف: "تفاجأت أن شركة التأجير سحبت مركبتي وصادرتها مني رغم سدادي المستمر لفترة التأجير أكثر من 4 سنوات حتى وقوع الحادث، بدعوى أن المركبة تالفة، رغم أن تقرير المرور أفاد أن نسبة الخطأ على الطرف الآخر 100%".