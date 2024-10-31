أطباء تبوك ينجحون في بناء مثانة بديلة واستئصال الورم السرطاني لمريض خمسيني

من جهته، أكد تجمع تبوك الصحي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود المستشفى في تقديم رعاية صحية متطورة باستخدام أحدث التقنيات الطبية، حيث إن نجاح هذه العملية يفتح الأبواب أمام المزيد من الحالات التي قد تستفيد من هذا النوع من الجراحة المعقدة، مما يعزز من مكانة المستشفى كأحد الرواد في المجال الطبي على مستوى المنطقة.