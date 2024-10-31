أطباء تبوك ينجحون في بناء مثانة بديلة واستئصال الورم السرطاني لمريض خمسيني

نجح فريق طبي من قسم المسالك البولية في مستشفى الملك فهد التخصصي التابع لتجمع تبوك الصحي في بناء مثانة بديلة لمريض يبلغ من العمر 56 عامًا، كان يعاني من نزيف بولي متكرر، وبعد أن تم تشخيصه بالمنظار تبين وجود ورم سرطاني منتشر بكامل المثانة.
وأوضح الفريق الطبي بقيادة رئيس قسم المسالك البولية بالمستشفى استشاري الكلى والمسالك الدكتور عطاالله خضر العطوي أن المريض يعاني من نزيف بولي متكرر، وبعد أن أجريت له الفحوصات والأشعة المقطعية تم تشخيصه بالمنظار، وتبين وجود سرطان خبيث منتشر بكامل المثانة.
وأضاف: بعدها قرر الفريق الطبي وضع خطة علاج للمريض بدءًا بالتدخل الجراحي الذي تضمّن استئصالًا كاملًا للمثانة البولية وجزء من الحالبين والبروستاتا وجيوب السائل المنوي والحبل المنوي؛ وذلك للقضاء على الورم وتخفيف الأعراض.
وبيّن الدكتور العطوي أنه تماشياً مع حرص الفريق الطبي على تحسين جودة حياة المريض تم تكوين مثانة جديدة باستخدام جزء من الأمعاء وتوصيلها مع الإحليل البولي، ليتمكن المريض من التبول بشكل طبيعي، حيث تكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- واستغرقت العملية أكثر من 10 ساعات، وتعد من العمليات المعقدة جدًا والأولى من نوعها التي يتم إجراؤها بهذا الأسلوب في المنطقة.
من جهته، أكد تجمع تبوك الصحي أن هذا الإنجاز يأتي ضمن جهود المستشفى في تقديم رعاية صحية متطورة باستخدام أحدث التقنيات الطبية، حيث إن نجاح هذه العملية يفتح الأبواب أمام المزيد من الحالات التي قد تستفيد من هذا النوع من الجراحة المعقدة، مما يعزز من مكانة المستشفى كأحد الرواد في المجال الطبي على مستوى المنطقة.