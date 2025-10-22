مجلس الصحة الخليجي يُسلِط الضوء على دور الأسرة في تعزيز التغذية السليمة والمظهر الإيجابي للأبناء من خلال حملة "وازنها"

وأشار مجلس الصحة الخليجي إلى أن الرسائل التي يتلقاها الطفل عن جسده ومظهره من والديه ومجتمعه تشكّل صورته الذاتية المستقبلية، داعيًا إلى تبني أساليب تشجيعية إيجابية في الحوار حول الغذاء والصحة والمظهر، بعيدًا عن النقد أو المقارنة، مع الحرص على غرس مفهوم الجمال الطبيعي والتوازن النفسي والجسدي.